投資台灣事務所指出，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引 1,467 家企業約 2 兆 2,479 億元投資，預估創造 15 萬 1,358 個就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」已吸引 306 家企業投資約 1 兆 2,434 億元，帶來 8 萬 7,608 個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有 975 家企業投資約 4,589 億元，創造 3 萬 5,838 個就業機會；後續尚有 17 家企業排隊待審。



雙鴻科技為專業全方位散熱方案提供商，亦為全球最大筆記型電腦散熱模組設計及製造廠。隨著營運規模擴大，雙鴻規劃於新北產業園區興建企業營運總部，建置液冷技術相關生產線，導入智能化設備，縮短生產流程，並安裝能源管理系統與設置太陽能發電設施，以改善能源使用效率。整體投資金額約 26 億，可創造 109 名本國就業機會，並助雙鴻科技提升核心技術能力，提前布局新世代產品市場。



鉅鋼機械主要生產橡膠射出設備與製鞋成型設備，深耕產業超過 40 年，以自有品牌「KING STEEL」行銷全球，在國內外擁有多項專利，並數次榮獲國家級成就獎項；以獨到的 MICS® 核心整合技術與 NexCell® 技術，可協助客戶快速開發新設備，提高生產效率並減少對環境的影響，擬於台中市西屯區興建新廠，升級設備並導入自動化倉儲、智能生產系統，以實踐數位化轉型與智慧製造的理念，



江岱電機行股份有限公司專注於生產工業用傳動馬達，除擁有自有品牌「WRS」，亦代理如德國西門子、東元電機之馬達產品，並經營高壓 3.3KV 以上及低壓馬達維修業務，提供客戶從產品銷售到售後服務維修管理之一貫化服務。預估全球將掀起傳動馬達產品換機潮，其規劃於台中市大甲區興建智能新廠，研發生產高效能馬達及電動車馬達，本案預計投資金額逾 5 億元，可創造 35 名本國就業機會。



騰展車業為機車行業者，為增加維修服務能量，擬增聘 2 名專業技師，投資超過 500 萬元，裝修位於新北市三重區的營業場所，購置保修相關機器設備，並為加盟電動車事業預作準備；預期本案投資完成後，將大幅提升未來營業額。