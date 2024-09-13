燦坤iPhone 16預購5分鐘搶光 銷售王是這款機型

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-13 23:56

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家電通路商燦坤 (2430-TW) 今 (13) 日晚間 8 點開放 iPhone 16 系列新機線上預購，上線不到 5 分鐘即告售罄，再次展現蘋果新機的強大吸引力。據燦坤統計，本次預購銷售王為頂規旗艦款「iPhone 16 Pro Max」，其中 256GB 容量版本最快售磬。

燦坤表示，成功預購的消費者可在 9 月 20 日開賣日保證取貨，並享有免費的「蘋安無憂資料轉移服務」。這波熱銷反映了市場對 iPhone 16 系列的高度期待，該系列搭載最新 A18 晶片，性能大幅提升，並首度導入 Apple Intelligence 智慧服務。

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在顏色選擇上，新推出的「沙漠色鈦金屬」成為 iPhone 16 全系列最熱銷配色。而 iPhone 16 及 16 Plus 系列則以「湖水綠色」和「湛海藍色」較受歡迎，容量選擇以 128GB 為主。

燦坤指出，今年蘋果採取「升級不加價」策略，加上門市舊換新活動，有效刺激消費者換機意願。根據近一年數據，燦坤 Apple 系列商品舊換新回收率高達 30%。