國產董座：營運優預期在手訂單續創高 下半年更好全年獲利樂觀
鉅亨網記者彭昱文 台南 2024-08-01 13:00
混凝土大廠國產 (2504-TW) 董事長徐蘭英今 (1) 日表示，目前營運狀況優於預期，在手庫存訂單 870 萬立方米，續創歷史新高，下半年會比上半年好，全年獲利樂觀可期。
徐蘭英表示，目前半導體大廠擴產需求還是相當強勁，像是台積電 (2330-TW) 24 小時都在出貨，因此還是有挑單、擇優出貨的空間，有助獲利表現。而國產今年出貨目標 610-615 萬立方米，依照目前狀況，希望能達 615 萬立方米。
至於不動產方面，徐蘭英透露，年初才處分台南市平實營區重劃區對面、台南國賓影城所承租的建物與土地，目前也有評估處分台南的另一塊地，希望透過活化資產，持續強化本業的競爭力。
徐蘭英表示，由於國產充分掌握科技建廠的需求，與科技業形成一種緊密的伙伴關係，除了此次與崇越集團合作成立「重置資源科技」外，未來將持續推動全方位「綠色建材解決方案」，掌握低碳場的潛在龐大商機。
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