國產Q2業內外皆美 純益倍增EPS 1.66元創同期高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-12 19:59

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混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (12) 日公告第二季財報，業內外皆美下，稅後純益 19.55 億元，季增 136%、年增 159%，每股純益 1.66 元，創 9 季及同期新高；上半年稅後純益 27.81 億元，年增 73.6%，每股純益 2.36 元。

國產第二季營收 55.03 億元，季增 6.9%、年增 6.1%；毛利率 26.4%，季增 0.4 個百分點、年增 3.0 個百分點；營業利益 11.57 億元，季增 4.7%、年增 16.8%；營益率 21%，季減 0.4 個百分點、年增 1.9 個百分點。

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累計國產上半年營收 106.52 億元，年增 4.3%、毛利率 26.2%，年增 3.1 個百分點、營業利益 22.61 億元，年增 18.7%、營益率 21.2%，年增 2.6 個百分點。

國產也同步公告 7 月營收 17.06 億元，月減 1.6%、年增 1.1%；累計前 7 月營收 123.58 億元，年增 3.8%。國產表示，雖然面對多日強颱影響混凝土出貨，但營收仍持穩，若扣除售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現穩健向上。

國產表示，大都更時代加上 AI 需求強勁，帶動房建與廠建等營建蓬勃發展，加上支出規模不斷創高的前瞻建設帶旺區域房市，擇優出貨策略發酵、本業獲利持續向上，加上資產活化挹注，均推升整體獲利表現。

展望後續營運，國產看好，由於「大都更時代」帶動房建營建風潮，除了北市都更案已正式突破千案大關，新北市府積極推動淨零碳排，鎖定各大整開地區推出「淨零碳容積獎勵」，都帶來龐大營建商機與混凝土需求。

國產全台各廠區也陸續整改朝向科技環保廠發展，除了位居各區域最佳戰略位置，與陸續將完工的相關區域廠區，將發揮多廠協同作業優勢，設計產能更可以持續創高，以因應全台大都更時代的需求。