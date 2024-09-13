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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲3.17%，報102.75美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 22:00


Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間13日21:44股價上漲3.16美元，報102.75美元，漲幅3.17%，成交量24,214（股），盤中最高價103.18美元、最低價100.69美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.14%
  • 近 1 月：-10.38%
  • 近 3 月：-27.08%
  • 近 6 月：-10.99%
  • 今年以來：-23.21%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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