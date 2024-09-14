〈熱門股〉大同電力事業、綠電雙箭齊發傳捷報 周漲逾1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-14 10:30

‌



大同 (2371-TW) 近日陸續宣布，電力設備產品進軍日本市場，以及在帛琉的光儲設備完成併網，電力事業與綠電雙箭齊發，激勵大同本周周漲逾 1 成。

大同本周漲幅達 13.6%，也在周三 (11 日) 站回 5 日線及月線。至於三大法人本周籌碼動向，從周一 (9 日) 開始連續 4 個交易日賣超，雖然周五 (13 日) 買方 1429 張，但本周三大法人仍賣超大同 1.3 萬張。

‌



大同在電力事業與綠電相繼傳出捷報，周三宣布取得日本電力公司電力設備訂單，包括水力發電機組、電力變壓器以及次世代智慧電表，搶攻日本市場超過千億的商機。

大同也指出，受惠台電強韌電網計畫，以產業設備汰換與新建工程需求，推升 8 月電力事業群表現亮眼，毛利率較 7 月以及去年同期上升，累計前 8 月營收較去年同期成長逾 1 成。

綠電方面，大同宣布旗下大同智能在 3 月取得由國際合作發展基金會委託的太平洋友邦太陽能光電系統建置標案，在設計規劃送審等前置作業完成後，9 月 10 日已完成 C 區帛琉設置，預計今年底全面完工。另外，也希望藉由在帛琉建置成功的經驗，進一步搶攻海外市場的太陽能綠電商機。