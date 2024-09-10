大同電子代工事業調整產品組合 前8月營收微幅年減1.13%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-10 16:05
大同 (2371-TW)8 月營收 40.3 億元，受到集團高占比的電子代工事業群持續調整產品組合影響，累計今年前 8 月營收 318.6 億元，呈現年減。
大同 8 月營收 40.3 億元，月減 3.4%，年增 5.63%；累計今年 1 至 8 月營收 318.6 億元，年減 1.13%。
大同表示，受惠電網強韌計畫，以及產業設備汰換與新建工程需求，大同電力事業群表現亮眼，毛利率較前期及去年同期上升，前 8 月累計營收，也較去年同期成長逾 1 成。另外，電纜與馬達事業部的 8 月營收皆較 7 月，及去年同期迎來雙位數高成長。
展望下半年，在台電工程持續需求下，變壓器、161kV 高壓電纜出貨暢旺，加上中大型馬達及發電機市面銷貨增加及海外新市場拓展有成，對整體電力事業營收樂觀看待。
新能源事業方面，旗下子公司大同智能積極開發的綠電市場，綠電需求客戶包含多家金融、製造及生技業等，近期更與三福氣體及京元電子 (2449-TW) 簽訂綠電銷售長約，綠電業務已較 2023 年全年成長 1 倍，預計全年成長將上看 2.5 倍。
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