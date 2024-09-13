大同智能帛琉光儲設置完成併網 年底全面完工

大同 ( 2371-TW ) 旗下大同智能今年 3 月取得由國際合作發展基金會委託的太平洋友邦太陽能光電系統建置標案，涵蓋帛琉、吐瓦魯與馬紹爾群島三國，在設計規劃送審等前置作業完成後，9 月 10 日已完成 C 區帛琉設置，預計今年底全面完工。

大同指出，大同智能自身擁有電廠提供綠電，也同步針對持有第三型太陽光電案場的業主積極收購綠電，並利用已建置的綠電平台與多家業者合作，將市場零散的綠電整合後，再轉售給有需求的業者，進一步創造最大的獲利模式。