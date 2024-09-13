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台達電擴大美國布局 擬斥67億元在德州建F2廠、FWT實驗室

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-13 20:19

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台達電擴大美國布局 擬斥67億元在德州建F2廠、FWT實驗室。(鉅亨網資料照)

台達電 (2308-TW) 今 (13) 日公告，子公司 Delta Electronics (USA) Inc. 通過斥資總金額 2.09 億美元 (約新台幣 67 億元) 在德州建置 FWT 實驗室，興建 F2 廠及辦公大樓，因應未來營運發展需求。

台達電表示，FWT 實驗室暫估工程總價款約 420 萬美元、F2 廠及辦公大樓暫估工程總價款約美金 205 百萬元，聚焦的領域包括資料中心、電信資通訊基礎設施、電動車充電以及電力電子元件解決方案等。


其中，FWT 實驗室將於設備、人員到位後啟用，F2 廠則預計 3 年內完工，至 2030 年，德州廠區的人力將擴增至近千人，為當地創造數百個工作機會。

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