台達電擴大美國布局 擬斥67億元在德州建F2廠、FWT實驗室

台達電 (2308-TW) 今 (13) 日公告，子公司 Delta Electronics (USA) Inc. 通過斥資總金額 2.09 億美元 (約新台幣 67 億元) 在德州建置 FWT 實驗室，興建 F2 廠及辦公大樓，因應未來營運發展需求。