台達電8月營收377.7億元續創單月高 前8月營收同創最佳

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台達電位於印度 Bengaluru Bommasandra 工業區的印度新總部大樓和研發中心近日正式啟用，總面積 6.1 萬平方公尺，將可容納超過 3000 名研發、工程與管理專業人員。

台達電表示，新的研發中心目前有超過 300 名研發工程師，計劃在未來 3 年內擴展至 750 名，致力電信、資料中心、電動車充電設備以及儲能應用等領域，強化智慧且節能的電源管理解決方案、以及 IoT 和 AI 相關軟體的開發。