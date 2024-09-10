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台達電8月營收377.7億元續創單月高 前8月營收同創最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-10 19:24

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台達電8月營收377.7億元續創單月高 印度新總部及研發中心啟用。(鉅亨網資料照)

台達電 (2308-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 377.7 億元，續創歷史單月新高，月增 1.2%、年增 3.7%；累計前 8 月營收 2698.51 億元，年增 1.5%，也為同期最佳。

台達電說明，8 月四大業務範疇營收比重，電源及零組件 56%、交通 11%、自動化 12%、基礎設施 21%。台達電第三季進入旺季，營收可望較第二季成長，第四季則可望持穩第三季。


台達電位於印度 Bengaluru Bommasandra 工業區的印度新總部大樓和研發中心近日正式啟用，總面積 6.1 萬平方公尺，將可容納超過 3000 名研發、工程與管理專業人員。

台達電表示，新的研發中心目前有超過 300 名研發工程師，計劃在未來 3 年內擴展至 750 名，致力電信、資料中心、電動車充電設備以及儲能應用等領域，強化智慧且節能的電源管理解決方案、以及 IoT 和 AI 相關軟體的開發。

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