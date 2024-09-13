中信金3點聲明反擊 酸台新金昔併彰銀折價換股惹議

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-13 22:49

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金控三角戀愈演愈烈，中信金 (2891-TW) 今 (13) 日晚間再度提出 3 點聲明澄清，對於台新金 (2887-TW) 指稱，中信金公開收購 51% 新光金 (2888-TW) 股權後，就會折價收購剩餘 49%，此臆測屬不實指控，反酸台新金當年併購彰銀時，因取得經營權後折價換股，引發工會罷工抗議。

首先，中信金指出，併購實務上，無論是換股合併，或公開收購，都是企業併購常見作法，沒有優劣。本次因有維持市場競爭性，中信金歡迎台新金提高價格，增加了新台幣 500 億元，保障新光金股東權益。

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至於台新金宣稱的合併時程明確，中信金認為，其換股案至今尚未送主管機關審核，以富邦金併日盛金為例，股東會通過後，尚需花費十個月才審核完成，甚至有主管機關駁回的案例，本案又有多名董事反對，不確定性很高。反而，中信金公開收購已送件審核，核准後 50 天就能確定收購成果，時程明確。

其次，公司治理部分，中信金表示，皆遵照主管機關相關要求辦理，此次申請皆符合轉投資條件，不會妨礙公開收購。至於新光金股東具名控告台新金負責人一事，事涉違反金金分離及關係人交易，並有提供錄音檔為證，因為臨時股東會開會在即，呼籲同業應主動請主管機關與檢調單位，立刻勘驗錄音帶的真實性，以破除外界質疑，杜絕流言。但是如果為真，恐怕會影響此併購案。

第三，因同業高階主管於該公司重大訊息記者會，不實臆測指稱中信金若公開收購 51% 新光金控股權後，會折價收購剩餘 49% 股權。由於此臆測屬不實指控，因此中信金經營團隊依規定加以澄清，表示依平等對待所有股東的政策，實務上都是維持一致的收購價格。