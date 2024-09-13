均豪前8月獲利大增2倍 EPS 1.62元超越去年全年
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-13 17:04
半導體設備業者均豪 (5443-TW) 今 (13) 日公布 8 月自結稅後純益 0.42 億元，月減 37.32%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.25 元，累計前 8 月稅後純益 2.65 億元，年增 211.76%，每股稅後純益 1.62 元，已超越去年全年的 1.25 元。
均豪受惠半導體設備出貨穩健以及面板設備出貨回溫，8 月營收達 4.16 億元，月增 20.36%，年增 112.52%，創下 7 個月來新高，隨著營收規模放大，獲利也跟著提升，累計 7 至 8 月稅後純益達 1.09 億元，已與第二季相當。
展望後市，隨著台積電 (2330-TW)(TSM-US) 連兩年 CoWoS 產能翻倍，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也積極擴充先進封裝產能，帶動設備業者出貨大增，營運迎來爆發期。
此外，面板級封裝已成為下世代封裝領域的兵家必爭之地，均豪看好，三年之後 待 2026 年 CoWoS 產能緩解後，將由 FOPLP 接手 CoWoS 成為擴產新契機，因此預估未來十年將是台灣黃金十年，對公司有很大的成長機會。
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