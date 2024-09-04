研調：全球AMOLED手機面板今年出貨估年增24% 中國廠商明年超韓稱霸

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-04 18:09

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研調中心 TrendForce 報告指出，AMOLED 手機面板市場迎來快速增長，2024 年出貨量預計突破 8.4 億片，年增近 25%，與此同時，中國面板廠商崛起，預估 2025 年中國面板廠市佔率達 50.2%，有望首次超越韓廠。

AMOLED 技術在智慧型手機市場的滲透率持續攀升，從 2023 年的 51% 上升至 2024 年的 56.9%。分析師預測，此趨勢將延續至 2028 年，滲透率有望達到 68%，進一步鞏固 AMOLED 作為智慧型手機主流顯示技術的地位。

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在中國面板廠中，京東方 (BOE) 表現尤為亮眼，已躍升為該國 AMOLED 手機面板出貨龍頭。2024 年京東方預計出貨量將達 1.3 億片，不僅與本土品牌緊密合作，更成功通過 iPhone 16 系列新機種驗證，展現其與國際一線大廠競爭的實力。

此外，其他中國廠商如維信諾 (Visionox)、天馬和華星光電 (CSOT) 也在今年大幅提升出貨量，有望創下新高。維信諾受益於華為新機熱銷，2024 年出貨量預計可達 8,000 萬片。