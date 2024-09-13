颶風推升油價創一週新高 台塑四寶趁勢反彈

颶風弗朗辛 (Francine) 近日侵襲美國墨西哥灣離岸產油區，推動石油價格上揚，創一週新高。今 (13) 日台塑四寶股價紛紛反彈勁揚，站穩週線，朝月線上攻，其中台塑、台化漲幅均接近半根漲停板。

二級颶風弗朗辛日前登陸美國路易斯安那州，暴風範圍涵蓋墨西哥灣產油區，生產商正評估颶風帶來的損失。油價連續第二個交易日收高，12 日 布蘭特原油 價格每桶上漲 1.93%，收於 71.97 美元。

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台塑日前表示，第四季為石化產品傳統旺季，加上中國刺激政策，審慎樂觀看待第四季發展。台化也指出，9 月大陸華東地區聚酯纖維下游需求已現復甦跡象，「金九銀十」旺季仍會到來。