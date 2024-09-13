台灣大斥資39億元取得精誠11.86%股權 一同拓展東南亞市場
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-13 10:42
台灣大 (3045-TW) 今 (13) 日宣布，以每股新台幣 123 元的價格，取得精誠資訊 (6214-TW) 普通股 3229.81 股，交易總金額為 39.72 億元，交易完成後，台灣大將持有精誠 11.86% 股權，成為最大股東。台灣大表示，雙方將以台灣為起點，搶攻 AI 升級商機，並拓展東南亞等國際市場。
台灣大總經理林之晨表示，在自主研發、系統整合及增值代理實力雄厚，而台灣大覆蓋廣闊的語音與數據傳輸資產，以及 IDC(數據中心) 布局。透過台灣大攜手精誠的「Telco+Tech」策略，瞄準台灣各產業 AI 升級、5G 專網及 AIoT 成長機會，為客戶帶來顯著的營運綜效。
台灣大指出，策略投資精誠將發揮四大合作綜效，包含產品、業務、研發及服務四大核心領域。產品方面，台灣大擁有穩固的電信基礎設施，包括固網、有線電視 Last Mile、IDC、4G/5G 行動網路及電信大數據；精誠資訊則專注於軟體開發及系統整合，雙方技術及產品服務高度互補，將為客戶提供更完整、多元的解決方案。
在業務拓展上，雙方各自深耕科技、製造、零售、醫療、服務等產業，策略性合作將快速擴展業務版圖，提升 ICT 服務的深度與廣度，增強市場競爭力；研發方面，雙方攜手推動雲端運算、資安及生成式 AI 技術的應用，加速專案開發，縮短產品上市時間，並強化創新能力；在服務層面，雙方將運用 AI 技術優化企業數位化流程及維運管理，助力客戶掌握 AI 時代的大機遇，提升營運效率與效能。
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