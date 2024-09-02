研調：全球摺疊手機Q2出貨量年增48% HONOR、Motorola挑戰三星地位

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-02 10:57

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根據 Counterpoint Research 最新報告，2024 年第二季全球摺疊手機出貨量年增 48％，中國、西歐、拉丁美洲市場增長尤為突出，其中中國品牌 HONOR(榮耀) 和 Motorola 表現亮眼，挑戰三星長期領先地位。

歐洲已成為主要市場中的第二大摺疊手機市場，HONOR、三星、Motorola、OPPO、OnePlus 甚至 Google 等品牌已展開激烈競爭。西歐是除中國以外有最多樣化的摺疊手機品牌的市場，各品牌之間的激烈競爭成為推動西歐市場增長的關鍵因素。值得注意的是，2024 年第二季度，HONOR 首次超越三星，成為西歐市場的第一名，這意味西歐市場競爭有重大轉變。

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HONOR 積極擴展至歐洲和亞太地區（不包括中國、印度和韓國），在 2024 年第二季度全球摺疊手機出貨量年成長 455%，創下各品牌中最大的增長幅度。HONOR 專為中國以外市場推出的超薄 Magic V2，其厚度不到 1 公分，在 2024 年第二季度 HONOR Magic V2 是中國以外市場最暢銷的書本型摺疊手機。而中國市場則由華為主導。

Motorola 在北美和拉丁美洲市場表現亮眼，摺疊手機市占率遙遙領先。Motorola 在拉丁美洲摺疊手機市場年成長 458%，由於 Razr 40 系列的強勁表現。Motorola 在面對中國品牌強烈競爭，在歐洲、亞洲及其他市場的出貨量均大幅增加。總體來看，Motorola 在 2024 年第二季度全球出貨量展現三位數的年成長。

曾經幾乎由三星主導的中國以外摺疊手機市場，如今已成為各品牌激烈競爭的戰場。HONOR 和 Motorola 在 2024 年上半年均取得顯著突破，分別推出新一代 Magic V3 和 Razr 50 系列。小米和 vivo 也在今年開始在中國以外市場推出摺疊手機。雖然三星有望在 2024 年第三季度憑藉全新 Z6 系列重新奪回全球領先地位，但激烈的競爭可能導致三星市佔率出現顯著年減少。