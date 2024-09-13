和泰車充電版圖再下一城 區快充加入合作

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-13 11:21

‌



和泰車 (2207-TW) 今 (13) 日宣布，在原有 6 家合作充電營運商外，新增新竹地區知名的充電營運商 Charging Blok 區快充成為合作夥伴，即日起 Toyota 和 Lexus 車主可透過車主專屬 App 在全台的區快充站點使用充電服務。

和泰車因應多元能源車市需求，去年在 My Toyota 和 Lexus Plus App 導入興聯科技推出的全台首創 OpenHub 充電漫遊服務，讓電動車主透過單一 App 即可連接多家充電服務。

‌



和泰車說明，隨著電動車市快速成長，便利的充電服務體驗日益重要，但目前國內有超過 20 家第三方充電業者，啟用充電服務還需下載各營運商的 App，造成車主使用困擾。

因此，為解決車主痛點，興聯科技推出「OpenHub 充電漫遊服務」，利用開放式充電協議 OCPI(Open Charge Point Interface)，於 OpenHub 上可看見各家充電營運商的充電站位置、充電狀態和充電速度，並簡化計費與結算流程，車主只需透過 OpenHub 就能啟用多家的充電站點，並即時查詢營運商充電樁使用狀態、充電進度、綁定隨插即充功能。