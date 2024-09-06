華德動能年底前拿下日本電車市占1成 3年內成最大業者

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-06 11:33

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華德動能 (2237-TW) 今 (6) 日宣布，與日本住友商事合作的電動巴士開始在東京池袋運行，預計年底前在日本電巴的巿占率將突破 10%，目標三年內成為日本占有率最高的電動巴士系統供應公司。

華德電巴於日本電動巴士市占 8%。車王電兼華德董事長蔡裕慶指出，年底前在日本巿占率會突破 10%，目標在未來三年內成為日本占有率最高的電動巴士系統供應公司，建構起完整的電動商用車生態系。

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蔡裕慶強調，在日本的合作不僅只是電動巴士，還包括符合 CHAdeMO 標準的車王充電機、車隊管理平台和智慧充電軟體系統。

今年華德已將國內最大公車動態系統服務廠商銓鼎科技完全併入，以加速建構智慧型交通運輸系統與車隊管理完整生態系，目標未來採「服務、製造整廠輸出」方式，持續布局海外市場。

華德動能今日於日本國際興業株式會社東京池袋營業所舉行盛大的通車典禮，本次投入運行的電動巴士由華德提供技術授權及完整系統，再由西日本鐵道株式會社組裝，通過日本車輛審驗認證，取得運行執照。