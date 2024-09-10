夏普搶進電動車市場 將發表概念車「LDK+」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-10 09:30

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鴻海 (2317-TW) 旗下子公司夏普（Sharp）搶進電動車市場，在 9 月 17 日～18 日夏普科技日上，將發表一款名為「LDK+」的電動車概念車。

夏普表示，「LDK+」以鴻海的電動車平台為基礎，進行研發，並獲日本電動車新創公司 Folofly 協助。

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據《中國汽車報》周一（9 日）報導，這款概念車被命名為「LDK+」，含義是購買者住宅的延伸，其採用人工智慧（AI）與物聯網（IoT）相結合的 AIoT 技術，車內空調和照明亮度可根據車主習慣自動調節。

「LDK+」還使用了儲能電池和太陽能板，可以與家中能源系統連接，以便災害發生時，為房屋供電。

此外，車輛後部有一面大螢幕，透過旋轉後排座椅，可供觀影、兒童遊戲或遠距工作。

從外觀來看，「LDK+」較為方正，有點小型巴士的感覺。

「電動車被視為一個房間，『LDK+』旨在實現即使車輛不行駛時也能創造價值。」夏普技術長種谷元隆表示。