新店裕隆城全年租金挹注約4億元 維持今年車市銷量44萬台預估

裕隆 (2201-TW) 今 (28) 日召開法說會指出，新店裕隆城今年是第一個完整經營年度，全年租金收入估 4 億元，不過因有前期行銷、攤提費用，全年對獲利貢獻相對持平，而對於國內車市總銷量，則維持 44 萬台規模的預測。