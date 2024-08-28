新店裕隆城全年租金挹注約4億元 維持今年車市銷量44萬台預估
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-28 17:36
裕隆 (2201-TW) 今 (28) 日召開法說會指出，新店裕隆城今年是第一個完整經營年度，全年租金收入估 4 億元，不過因有前期行銷、攤提費用，全年對獲利貢獻相對持平，而對於國內車市總銷量，則維持 44 萬台規模的預測。
裕隆說明，前 7 月台灣車市總銷量 27.4 萬台，年增 0.9%，由於近期國際經濟情勢動盪，並考量通膨因素，全年車市規模維持 44 萬台預估不變。
而中國前 7 月車市銷量 1631 萬台，年增 4.4%，其中，乘用車銷量 1397.4 萬台，年增 4.5%，裕隆說明，歐盟自 6 月起向中國課徵反補貼關稅，衝擊中國外銷，但中國政府持續推動以舊換新行動方案，使全年汽車預估銷量維持 3100 萬台。
而對於納智捷 n7 銷量，裕隆指出，目前單月掛牌數量約 1000 台，未來銷售計劃主要由鴻華先進說明。
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