雙A加持！台股營收寫最強8月 帶旺00881後市表現

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-13 10:22

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上市櫃公司 8 月營收繳出 3.77 兆元，年增 13.4%，創歷年同期新高，並為今年單月次高，累計前 8 月營收達 28.27 兆元，年增 11.7%，顯示電子產業在全球市場的競爭力不斷增強，下半年在 AI、Apple 概念帶旺下，旺季表現可望更為亮眼。惟股市仍受經濟衰退疑慮與美國總統大選不確定性的干擾，近期回檔震盪，投資個股風險過高，不妨透過科技市值型 ETF 布局會是較佳選擇。

以科技市值型 ETF 國泰台灣 5G+ (00881-TW) 為例，成分股聚集半導體、AI、蘋概股等三大供應鏈，8 月營收平均年增 19.7%，30 檔成分股中，有 9 成年營收正成長，其中 18 檔年增幅達雙位數，如台積電 8 月營收達 2508.66 億元，較去年同期增長 32.95%，並創下公司歷年來最強 8 月紀錄。

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鴻海 8 月營收達 5483.12 億元，年增 32.81%，也創歷年同期新高。光學鏡頭大廠大立光 8 月營收達 70.18 億元，創下單月歷史新高，並已連續六個月營收遞增，年增幅達 54.25%。

此外，受惠 AI 伺服器與筆電出貨量的提升，廣達 8 月營收達 1451.77 億元，已連續四個月上升，年增 43.24%，創今年以來單月營收新高。

法人指出，IC 設計、AI 供應鏈及 Apple 概念股是 8 月營收表現的主要動力。隨著電子產業進入傳統旺季，華為與蘋果的新機發表帶動了市場需求，進一步促進相關企業的營收成長。此外，AI 伺服器新品陸續出貨，預期這些因素將繼續推動 9 月上市櫃公司營收的增長。