大同上半年轉虧 稅後虧損2.13億元 每股虧0.09元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-12 21:37

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大同 (2371-TW) 今 (12) 日公告上半年財報指出，由於承攬部分工程業務受到缺工、物價上漲以及天候影響，使得工期延長增加成本，全數預提損失，拖累上半年轉虧，稅後虧損 2.13 億元，每股虧損 0.09 元，相當於第二季虧 0.37 元，也是自 2021 年第一季以來，單季由盈轉虧。

大同同步授權子公司大同資產 (原名尚志資產) 處分台北市大安區懷生段一小段的不動產。對此，董事長王光祥強調，上市公司以強化營運、賺錢回饋股利給股東為最重要目標，為加速回饋股利給股東，芙蓉大樓出售案後，就已彌平特別盈餘公積，此次授權案將有助營運、獲利及股利。

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另外，大同公告 7 月營收達 41.73 億元，月減 12.41%，年增 7.62%；累計今年 1 至 7 月營收 276.64 億元，年減 2.04%。