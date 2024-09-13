美食-KY營運逐季回穩 拚成美國最大烘焙飲品複合品牌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-13 10:42

‌



連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 前 8 月合併營收年減 8.7%，不過，美食表示，營運逐季回穩中，在美國市場 85 度 C 具備產品差異化、價格親民的雙重優勢，朝全美最大烘焙飲品複合品牌的目標邁進。

美食指出，今年以來美國 85 度 C 堪稱當地餐飲行業資優生，同店營收持續加溫，第二季成長率優於第一季，7-8 月又優於第二季，在美國總體經濟出現雜音的情形下，反而吸引更多消費者上門。

‌



其中，85 度 C 位於北加州 Rancho Cordova 的最新門市，儘管當地亞裔消費者占比不到 15%，但仍吸引熱絡人潮，顯示已逐漸打入當地白人市場。

另一方面，占營收比重 42% 的另一大市場中國，美食認為，中國有機會於下半年緩步看到民生消費擺脫通縮、轉趨正向，中國 85 度 C 8 月營收已自谷底反彈，月增 12%，預料 9 月起隨著烘焙旺季報到，營收動能向上。

法人認為，美食在中國進行近一年門店大幅汰弱留強、體質改善的影響，已接近尾聲，預期下半年負面衝擊將逐步收窄。