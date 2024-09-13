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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.04%，報10.7284元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 03:10


截至台北時間13日03:10，美元/挪威克朗下跌0.113點跌幅達1.04%，暫報10.7284點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.47%
  • 近 1 週：+2.11%
  • 近 3 月：+1.51%
  • 近 6 月：+3.79%
  • 今年以來：+7.05%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.70，本日下跌0.77%
  • 美元/新加坡幣相關性0.58，本日下跌0.12%
  • 美元/泰銖相關性0.53，本日下跌0.77%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.71，本日下跌0.59%
  • 澳元/美元相關性-0.62，本日下跌0.69%
  • 歐元/美元相關性-0.55，本日下跌0.47%

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美元/挪威克朗10.7237-1.09%
泰銖/美元0.0298951.01%
紐元/美元0.61780.67%
澳元/美元0.67220.72%
歐元/美元1.10690.53%

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