外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.04%，報10.7284元
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 03:10
截至台北時間13日03:10，美元/挪威克朗下跌0.113點跌幅達1.04%，暫報10.7284點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.47%
- 近 1 週：+2.11%
- 近 3 月：+1.51%
- 近 6 月：+3.79%
- 今年以來：+7.05%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.70，本日下跌0.77%
- 美元/新加坡幣相關性0.58，本日下跌0.12%
- 美元/泰銖相關性0.53，本日下跌0.77%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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