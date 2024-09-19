黎巴嫩BB Call全境爆炸 紐時爆料：BAC是以色列開的空殼公司

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-19 14:00

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近日黎巴嫩發生兩起電子產品爆炸事件。第一次是周二 BB Call 爆炸，導致十餘人死亡，2,700 多人受傷。第二次是周三對講機爆炸，又有 20 多人喪命，數百人受傷，包括兒童。

雖然以色列官方尚未承認或否認，但黎巴嫩政府和真主黨都已經認定以色列是幕後黑手，誓言會採取報復措施，這也引發了國際社會擔憂中東衝突升級。

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這起事件也引發全球對消費電子設備安全性的疑慮，台灣金阿波羅公司更成為媒體焦點。

金阿波羅周三刊登聲明，稱該批 BB Call 型號為 AR-924，是一家匈牙利公司 BAC 取得金阿波羅貼牌授權及區域代理權之後，自行設計生產。

我經濟部也指出，自 2022 年到 2024 年 8 月，金阿波羅共出口 26 萬套 BB Call，今年出口的產品主要往歐美國家，但相關產品並無爆炸情況，也沒有直接出口到黎巴嫩的紀錄。

美媒《紐約時報》披露，BB Call 爆炸案是一樁策劃已久的攻擊，以色列情報組織摩薩德為此專門開辦數家公司，以進行 BB Call 的生產和銷售。

12 名聽取了襲擊情況匯報的以色列現任及前任國防和情報官員私下透露，這次行動十分複雜且耗時。

以色列過去成功的科技戰，導致真主黨首領納斯魯拉擔憂，以色列會透過手機追蹤真主黨特工的位置。隨後，真主黨開始逐步拋棄手機，轉向使用低科技含量的 BB Call。

美國情報單位說，納斯魯拉一直敦促真主黨投資 BB Call，理由是 BB Call 可以接收數據，而且不會洩露用戶的位置。

這一點，恰巧被以色列情報網捕捉到。

在納斯魯拉計劃擴大使用 BB Call 之前，以色列就已經啟動計畫，建立空殼公司，以冒充國際 BB Call 製造商。

三名以色列情報人員說，表面上 BAC 是一家匈牙利貿易公司，實際上是以色列成立的空殼公司。

《紐約時報》爆料，BAC 雖然也接受普通客戶的訂單，但真正重要客戶只有真主黨，其 BB Call 也是單獨生產的設備，電池中藏有爆炸物「季戊四醇四硝酸酯」（PETN）。