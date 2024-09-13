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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.47%，報1.1063元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 03:10


截至台北時間13日03:10，歐元/美元上漲0.0052點漲幅達0.47%，暫報1.1063點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.87%
  • 近 1 週：-0.65%
  • 近 3 月：+2.51%
  • 近 6 月：+0.79%
  • 今年以來：-0.30%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.77，本日上漲0.47%
  • 歐元/加幣相關性0.69，本日上漲0.59%
  • 紐元/美元相關性0.54，本日上漲0.59%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日上漲0.12%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日上漲0.77%
  • 美元/韓元相關性-0.63，本日上漲0.05%

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歐元/美元1.10690.53%
英鎊/美元1.31160.56%
加幣/美元0.7364-0.01%
紐元/美元0.61790.68%
韓元/美元0.00074758000000000010.00%

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