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台灣2027年迎向IFRS元年 KPMG提醒永續揭露準則 企業需顧好4大支柱

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-12 20:19

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左起KPMG安侯建業審計部執業會計師郭仰倫、執行董事張維夫、專業知識長呂倩慧、稅務投資部副營運長丁傳倫及永續社會影響力及永續創新服務協理侯家楷。（圖:KPMG提供）

在全球永續發展趨勢下，投資人和消費者日益關注企業永續發展的表現，如何有效導入永續揭露準則並應對相關法規更新？KPMG 今 (12) 日舉辦第三季 KPMG 安侯建業讀書會，聚焦 ESG 與企業國際投資佈局，並留意台灣 2027 年開始適用 IFRS 永續揭露準則，4 大支柱包括治理、策略、風險管理及指標與目標下，應與財務報表產生緊密的連結。

隨著全球永續發展議題日益受到重視，企業的永續揭露逐漸成為國際間評估公司績效的關鍵指標。台灣即將在 2027 年開始適用 IFRS 永續揭露準則，主管機關一系列的施政措施，目的在幫助企業了解如何在即將到來的 IFRS 永續揭露元年中，順利導入相關準則，並與國際標準接軌。


KPMG 安侯建業審計部執業會計師郭仰倫指出，透過對 IFRS 永續揭露準則的了解，公司可以辨識永續相關的風險與機會，並在 IFRS 永續揭露準則框架的四個支柱包括治理、策略、風險管理及指標與目標下，整合永續相關資訊，並與財務報表產生緊密的連結。

在接軌永續揭露準則的過程中，公司可能會遇到許多問題及挑戰，KPMG 安侯建業審計部執業會計師高鈺倫提醒，台灣現行永續資訊揭露與永續揭露準則有許多落差，例如永續報告書與永續揭露準則組織邊界可能不一致、參考 TCFD 架構揭露之氣候風險資訊，與永續揭露準則規定未盡相同，或現行法令尚未要求公司揭露溫室氣體排放範疇三等，公司在面對這些問題及挑戰時，需要先進行差異影響之評估，制定詳細之策略及計畫，整合公司內外部資源，以順利接軌永續揭露準則。

企業應密切關注主管機關的導入計畫，以及最新永續相關法規的變化，以確保能夠順利過渡到新的揭露準則。這不僅有助於提升企業的國際競爭力，還能夠增強投資者對企業的信任，進而促進企業的可持續發展。隨著 2050 年淨零碳排目標的推進，企業在永續發展方面的努力將變得更加重要。依據準則要求揭露短中長期的永續發展策略，並將其納入公司的核心業務中。這不僅有助於應對氣候變遷帶來的挑戰，還能夠為企業創造更多的商業機會，實現經濟效益與環境效益的雙贏。

隨著氣候 (TCFD)、自然資源 (TNFD) 等聚焦在 E(環境) 議題的財務揭露框架上線，社會 (Social) 面的議題也將不落人後。今年 5 月時不平等 (TIFD)、社會 (TSFD) 兩個聚焦於 S(社會) 議題的財務揭露框架推動小組正式整合為「不平等及社會相關財務揭露框架」(TISFD, Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures)目標於 2025 年 9 月發布草案，企圖於 2026 年正式上路。

相較於氣候、自然資源已經有成熟方法學、模擬情境等，KPMG 安侯永續社會影響力及永續創新服務協理侯家楷認為，在面對相對抽象及盤根錯節的 S 社會面議題時，企業若不及早建構社會面情境與策略因應的能力，光是眼前的超高齡、少子化所帶來的徵才 (新世代互動)、留才 (照顧離職潮) 的多重壓力外，更遑論 2 年後得開始回應的 TISFD 揭露框架。此外侯家楷也提醒，企業若是想要初探 S 社會面的議題可以從公司治理評鑑中的 4.20、4.21、4.22、4.23 等題組進行探索，並率先接軌友善職場 DEI(4.20)、地方創生 (4.21)、文化 ESG(4.22)、永續及影響力採購 (4.23) 等議題，方能展開初步回應 S 社會面之策略。

地緣政治、各國政策、戰爭和疫情等因素的影響下，全球供應鏈的不確定性逐漸上升。為了確保供應鏈的穩定，下游客戶要求台灣廠商在指定地點設廠或建立備用方案，這使得台商對海外投資更趨熱絡。根據經濟部投審司的統計，民國 113 年度上半年，台灣對外投資案件數年增 38%，對外投資金額更是增加了 170%。然而進行海外佈局，除了自行設點外，近年來台灣企業運用併購手段進行海外併購，也成為一門顯學。

KPMG 安侯建業執行董事張維夫說明，在進行併購時必須事前就仔細考量併購後之整合方式，並就併購後之營運面、財務面及稅務規畫等面向完整評估及規劃，方能避開陷阱及阻礙，成功佈局未來。

而一般進場設立公司在實務上常有當地法令遵循、取得土地程序與申請租稅優惠等繁雜手續，但機會往往稍縱即逝。在現今講求快速反應的環境下，直接收購現有企業、承接當地各項營運資源會更顯優勢。

KPMG 安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫提醒，公司決策併購須全盤評估相關稅務風險，尤其近年各國稅局緊握課稅權，建議由專業人士深入調查被併購公司背景與實際經營情況，自初期即考慮各階段可能發生成本，才能在併購案上追求合理的最大效益。

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IFRS四大支柱TCFDKPMG

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