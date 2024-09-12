台灣2027年迎向IFRS元年 KPMG提醒永續揭露準則 企業需顧好4大支柱

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-12 20:19

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在全球永續發展趨勢下，投資人和消費者日益關注企業永續發展的表現，如何有效導入永續揭露準則並應對相關法規更新？KPMG 今 (12) 日舉辦第三季 KPMG 安侯建業讀書會，聚焦 ESG 與企業國際投資佈局，並留意台灣 2027 年開始適用 IFRS 永續揭露準則，4 大支柱包括治理、策略、風險管理及指標與目標下，應與財務報表產生緊密的連結。

隨著全球永續發展議題日益受到重視，企業的永續揭露逐漸成為國際間評估公司績效的關鍵指標。台灣即將在 2027 年開始適用 IFRS 永續揭露準則，主管機關一系列的施政措施，目的在幫助企業了解如何在即將到來的 IFRS 永續揭露元年中，順利導入相關準則，並與國際標準接軌。

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KPMG 安侯建業審計部執業會計師郭仰倫指出，透過對 IFRS 永續揭露準則的了解，公司可以辨識永續相關的風險與機會，並在 IFRS 永續揭露準則框架的四個支柱包括治理、策略、風險管理及指標與目標下，整合永續相關資訊，並與財務報表產生緊密的連結。

在接軌永續揭露準則的過程中，公司可能會遇到許多問題及挑戰，KPMG 安侯建業審計部執業會計師高鈺倫提醒，台灣現行永續資訊揭露與永續揭露準則有許多落差，例如永續報告書與永續揭露準則組織邊界可能不一致、參考 TCFD 架構揭露之氣候風險資訊，與永續揭露準則規定未盡相同，或現行法令尚未要求公司揭露溫室氣體排放範疇三等，公司在面對這些問題及挑戰時，需要先進行差異影響之評估，制定詳細之策略及計畫，整合公司內外部資源，以順利接軌永續揭露準則。

企業應密切關注主管機關的導入計畫，以及最新永續相關法規的變化，以確保能夠順利過渡到新的揭露準則。這不僅有助於提升企業的國際競爭力，還能夠增強投資者對企業的信任，進而促進企業的可持續發展。隨著 2050 年淨零碳排目標的推進，企業在永續發展方面的努力將變得更加重要。依據準則要求揭露短中長期的永續發展策略，並將其納入公司的核心業務中。這不僅有助於應對氣候變遷帶來的挑戰，還能夠為企業創造更多的商業機會，實現經濟效益與環境效益的雙贏。

隨著氣候 (TCFD)、自然資源 (TNFD) 等聚焦在 E(環境) 議題的財務揭露框架上線，社會 (Social) 面的議題也將不落人後。今年 5 月時不平等 (TIFD)、社會 (TSFD) 兩個聚焦於 S(社會) 議題的財務揭露框架推動小組正式整合為「不平等及社會相關財務揭露框架」(TISFD, Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures)目標於 2025 年 9 月發布草案，企圖於 2026 年正式上路。

相較於氣候、自然資源已經有成熟方法學、模擬情境等，KPMG 安侯永續社會影響力及永續創新服務協理侯家楷認為，在面對相對抽象及盤根錯節的 S 社會面議題時，企業若不及早建構社會面情境與策略因應的能力，光是眼前的超高齡、少子化所帶來的徵才 (新世代互動)、留才 (照顧離職潮) 的多重壓力外，更遑論 2 年後得開始回應的 TISFD 揭露框架。此外侯家楷也提醒，企業若是想要初探 S 社會面的議題可以從公司治理評鑑中的 4.20、4.21、4.22、4.23 等題組進行探索，並率先接軌友善職場 DEI(4.20)、地方創生 (4.21)、文化 ESG(4.22)、永續及影響力採購 (4.23) 等議題，方能展開初步回應 S 社會面之策略。

地緣政治、各國政策、戰爭和疫情等因素的影響下，全球供應鏈的不確定性逐漸上升。為了確保供應鏈的穩定，下游客戶要求台灣廠商在指定地點設廠或建立備用方案，這使得台商對海外投資更趨熱絡。根據經濟部投審司的統計，民國 113 年度上半年，台灣對外投資案件數年增 38%，對外投資金額更是增加了 170%。然而進行海外佈局，除了自行設點外，近年來台灣企業運用併購手段進行海外併購，也成為一門顯學。

KPMG 安侯建業執行董事張維夫說明，在進行併購時必須事前就仔細考量併購後之整合方式，並就併購後之營運面、財務面及稅務規畫等面向完整評估及規劃，方能避開陷阱及阻礙，成功佈局未來。

而一般進場設立公司在實務上常有當地法令遵循、取得土地程序與申請租稅優惠等繁雜手續，但機會往往稍縱即逝。在現今講求快速反應的環境下，直接收購現有企業、承接當地各項營運資源會更顯優勢。