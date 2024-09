台灣2027年迎向IFRS元年 KPMG提醒永續揭露準則 企業需顧好4大支柱

‌



隨著氣候 (TCFD)、自然資源 (TNFD) 等聚焦在 E(環境) 議題的財務揭露框架上線,社會 (Social) 面的議題也將不落人後。今年 5 月時不平等 (TIFD)、社會 (TSFD) 兩個聚焦於 S(社會) 議題的財務揭露框架推動小組正式整合為「不平等及社會相關財務揭露框架」(TISFD, Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures)目標於 2025 年 9 月發布草案,企圖於 2026 年正式上路。