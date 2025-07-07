證券F4攜手4大會計辦「IFRS S2揭露實作工作坊」手把手教學 企業迴響獲肯定
鉅亨網記者張韶雯 台北
櫃買中心偕同臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，於臺北、新竹及高雄共同舉辦 4 場「IFRS S2 揭露實作工作坊」已於上週圓滿落幕。本次活動特別邀請四大會計師事務所專業講師進行手把手實務教學，吸引上市櫃公司代表踴躍參與，現場互動熱烈，充分展現企業對永續議題的高度重視。
櫃買中心表示，依金管會發布之「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」，上市上櫃公司依資本額規模分三階段適用 IFRS 永續揭露準則，第一階段為資本額 100 億以上公司自 115 年起適用。
為協助第一階段導入之上市上櫃公司在現有永續報告書所揭露 TCFD 及溫室氣體盤查等資訊之基礎上，介接至 IFRS S2 範例之揭露，櫃買中心針對上市櫃公司負責 IFRS S2 專案小組的主要成員開辦實作課程，包括現行永續資訊與 IFRS S2 之落差分析、S2 實務指引如何連結至 S2 簡易版範例揭露、公司因應風險與機會之策略及財務影響，並進行編製流程、情境分析等實務演練，協助企業永續小組與財會等相關單位彼此溝通更加順暢。
櫃買中心身為國內資本市場推動永續發展的重要一環，除透過舉辦本次實作坊協助上市櫃公司接軌 IFRS 永續揭露準則，並偕同證券週邊單位共同設立「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」（網址： https://isds.tpex.org.tw）提供永續資訊之一站式服務，包含最新消息、實務指引與範例、宣導影音、問答集等資訊，公司可多參考接軌專區豐富的宣導內容導入國際永續揭露準則。未來櫃買中心將與證交所持續發布其他 IFRS S2 揭露範例，共同推動臺灣資本市場邁向永續轉型，接軌國際永續趨勢。
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