證券F4攜手4大會計辦「IFRS S2揭露實作工作坊」手把手教學 企業迴響獲肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-07 19:57

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櫃買中心偕同臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，於臺北、新竹及高雄共同舉辦 4 場「IFRS S2 揭露實作工作坊」已於上週圓滿落幕。本次活動特別邀請四大會計師事務所專業講師進行手把手實務教學，吸引上市櫃公司代表踴躍參與，現場互動熱烈，充分展現企業對永續議題的高度重視。

櫃買中心表示，依金管會發布之「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」，上市上櫃公司依資本額規模分三階段適用 IFRS 永續揭露準則，第一階段為資本額 100 億以上公司自 115 年起適用。

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為協助第一階段導入之上市上櫃公司在現有永續報告書所揭露 TCFD 及溫室氣體盤查等資訊之基礎上，介接至 IFRS S2 範例之揭露，櫃買中心針對上市櫃公司負責 IFRS S2 專案小組的主要成員開辦實作課程，包括現行永續資訊與 IFRS S2 之落差分析、S2 實務指引如何連結至 S2 簡易版範例揭露、公司因應風險與機會之策略及財務影響，並進行編製流程、情境分析等實務演練，協助企業永續小組與財會等相關單位彼此溝通更加順暢。