中信金5點聲明：新新併發特別股是向賣方借錢
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 22:33
新光金 (2888-TW) 併購案二搶一愈演愈烈，繼台新金 (2887-TW) 昨 (11) 日公告提高「聘金」後，中信金 (2891-TW) 今 (12) 日再發出五點聲明澄清，強調對方有諸多不實指控，並指出，新新併換股新方案以特別股做搭配，形同向「賣方借錢」，「小併大」財務風險大，增資恐有困難。
首先，中信金表示，為致力提供給股東最好的報酬與回饋，一開始就提供新光金股東較對手溢價 30% 的方案，很高興競爭對手台新金在 9 月 11 日召開臨時董事會，跟進中信金控的價格水準。再度證明，維持市場競爭機制，有二家業者以上競爭，才真正能夠保護股東權益，樹立台灣資本市場的典範，所以沒有所謂的合意優先。
第二，今年上半年至今，中信金每股稅後純益 (EPS) 為 2.67 元，為台新金 1.08 元的 2.47 倍；中信金稅後股東權益報酬率 (ROE) 達 18.4%，台新金稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 12%；中信金股票投報率 (至 9 月 6 日止) 超過 22%，台新金為 9%。
中信金強調，進行公開收購是基於良好的經營能力及卓越的產生綜效能力，中國信託併購萬通銀行、台灣人壽的整合成效卓越。中信金設定的公開收購價格，基於過往卓越表現而來，所以沒有同業所謂亂定價的問題，未來股價表現可期。
第三，對於台新金質疑中信金帳上現金只有新台幣 2.8 億元，現金不足，公司強調是嚴重誤解。中信金不僅現金充足，資本健全度亦有完整的規畫與準備。此次的公開收購資金籌措計畫，已送交主管機關審核。反觀對方，新光金董事吳欣儒在董事會上反對新新併，更質疑台新金缺乏對未來財務韌性及商業前景考量。這代表「大併小」風險小，台新金「小併大」的財務風險大，增資會有困難，未來若遇到金融市場波動，抵抗風險的能力相對弱。
中信金認為，這體現在台新金此次不願意發放現金給予股東，反而以特別股做搭配。特別股實際上是「債」的性質，形同向「賣方借錢」，這顯示台新金有現金不足的問題。此次台新金併新光金的提案，尚未送交主管機關審核，是否通過仍有疑慮。
第四，台新金所提及公司治理議題，中信金接受主管機關監理，有任何要求，皆配合遵法辦理。反觀對方，新光金大股東具名控告台新金董事長吳東亮涉及違反金金分離、以及金控法第 45 條所訂的利害關係人交易，顯然有利益衝突問題，新光金 45 萬名股東在意此事將影響股東權益，呼籲相關人應儘速釐清疑慮。
第五，中信金公開收購新光金，未來應賣的投資人若超過 51%，針對超量的部份，中信金會以第一次公開收購價格，進行第二次的公開收購。所以不會發生所謂 49% 的新光金股票，遭到低價收購的問題。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇