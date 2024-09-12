中信金5點聲明：新新併發特別股是向賣方借錢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 22:33

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首先，中信金表示，為致力提供給股東最好的報酬與回饋，一開始就提供新光金股東較對手溢價 30% 的方案，很高興競爭對手台新金在 9 月 11 日召開臨時董事會，跟進中信金控的價格水準。再度證明，維持市場競爭機制，有二家業者以上競爭，才真正能夠保護股東權益，樹立台灣資本市場的典範，所以沒有所謂的合意優先。

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第二，今年上半年至今，中信金每股稅後純益 (EPS) 為 2.67 元，為台新金 1.08 元的 2.47 倍；中信金稅後股東權益報酬率 (ROE) 達 18.4%，台新金稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 12%；中信金股票投報率 (至 9 月 6 日止) 超過 22%，台新金為 9%。

中信金強調，進行公開收購是基於良好的經營能力及卓越的產生綜效能力，中國信託併購萬通銀行、台灣人壽的整合成效卓越。中信金設定的公開收購價格，基於過往卓越表現而來，所以沒有同業所謂亂定價的問題，未來股價表現可期。

中信金認為，這體現在台新金此次不願意發放現金給予股東，反而以特別股做搭配。特別股實際上是「債」的性質，形同向「賣方借錢」，這顯示台新金有現金不足的問題。此次台新金併新光金的提案，尚未送交主管機關審核，是否通過仍有疑慮。

第四，台新金所提及公司治理議題，中信金接受主管機關監理，有任何要求，皆配合遵法辦理。反觀對方，新光金大股東具名控告台新金董事長吳東亮涉及違反金金分離、以及金控法第 45 條所訂的利害關係人交易，顯然有利益衝突問題，新光金 45 萬名股東在意此事將影響股東權益，呼籲相關人應儘速釐清疑慮。