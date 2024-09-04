華碩ROG新款Al 電競筆電助威 上半年拿下電競筆電市佔近四成稱霸

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-04 16:28

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華碩 (2357-TW) 電競筆電在 2024 年上半年市場表現亮眼，根據知名市調機構報告，華碩以平均 36.7% 的市佔率穩居市場龍頭地位，4 月更一舉突破 40% 大關，達到 40.6% 的新高，其中新款 AI 電競筆電的熱銷，成為重要推手。

報告顯示，華碩自 2024 年 3 月起連續 5 個月在供應商品牌銷售佔比中維持 42% 以上的優勢，展現出強勁的市場競爭力。值得注意的是，華碩 ROG Zephyrus G16 AI 電競筆電成為市場新寵，上市僅半年即售出近 4,000 台，成為推動華碩市佔率攀升的主力。

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華碩電競筆電的成功可歸因於其產品線的多樣性和創新性，以 ROG Zephyrus G16 為例，該機型搭載最新的 AMD(AMD-US) 處理器和 NVIDIA(NVDA-US) 顯示卡，並採用高刷新率 OLED 螢幕，滿足了高端玩家對性能和顯示質量的需求。