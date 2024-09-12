假冒金管會官員行投資詐騙 這次詐到記者一句話逼露餡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 21:24

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金管會今 (12) 日表示，近期屢接獲外界反映，有不肖人士偽冒金管會或銀行局人員名義，邀請民眾加入 LINE 好友或群組，進行投資詐騙，銀行局副局長童政彰指出，除了接獲 2-3 件民眾通報外，甚至有主跑金管會的媒體記者接到詐團電話，該記者警覺性高，隨即反問「你們組長是誰？」，對方才嚇得掛掉電話，顯見詐騙行徑越來越猖狂。

童政彰說，詐團宣稱可協助民眾處理銀行帳戶相關事宜或分享專業投資情報，抑或出具偽冒金管會人員之工作證、金管會公文或周邊機構名義要求民眾繳納安全金、保證金、稅款或擔保資金用途之款項等，金管會鄭重澄清，此等均為詐騙集團手法，請民眾切勿相信。

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金管會主要是訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金。

金管會提醒民眾務必提高防詐意識，小心詐騙，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或可撥打金管會電話 (02)8968-0899 查詢；如有具體證據，亦能直接向警察或法務部調查局告發。