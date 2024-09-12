系微Arm-based CPU開案量顯增 明年業績估續創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-12 16:28

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BIOS 大廠系微 (6231-TW) 董事長王志高今 (12) 日表示，隨著筆電處理器市場百家爭鳴，除了 x86 外，也有多家業者投入開發 Arm-based CPU，帶動開案量成長，將推升今、明兩年業績估創高。

王志高指出，系微在 AI PC 擁有高市佔率，會準備好支援各平台，不論是 x86 或是 Arm 都會全力支援，其中，公司原先在 x86 就是領先者，Arm-based CPU 公司也是首波就支援高通 (QCOM-US) 處理器，整體市佔也高於原先在 x86 領域，達 70%。

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王志高補充，目前已感受到很多廠商積極開發 WoA 處理器，當中也包括聯發科 (2454-TW)，這對 BIOS 業者來說是好事，而 Arm-based CPU 收費相比 x86 更高，系微也是同業中支援最齊全的業者。

針對近期同業 AMI 再度易主，王志高認為，AMI 在經營權變動下，對系微來說是好事，有助掌握更多新機會，整體產業也有機會朝大者恆大方向前進。