第一銀行 6 度蟬連國家企業環保獎今獲頒最高榮譽金級獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-06 16:40

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第一銀行重視環境永續發展，響應「2050 淨零轉型」，繼 2019 至 2023 年連續 5 年獲環境部「國家企業環保獎」肯定，今年再度榮獲本屆最高金級獎之殊榮，今 (6) 日由環境部長彭啟明頒獎，第一銀行副總經理蔡淑慧代表受獎。

第一銀行深知追求經濟成長的同時，須兼顧自然環境保護的重要性，特於「永續授信政策」中，明訂「高汙染 / 高碳排產業」之產業範疇，以落實融資業務脫碳政策；也推出「永續發展定存專案」、「e 起動起來 ESG 淨零優惠融資專案」等有利環境保護之綠色金融產品，鼓勵客戶共同參與 2050 淨零轉型；在個人消費性金融方面，發行綠色信用卡，推展環保集點策略，透過活動發出大量綠點，鼓勵客戶做出低碳消費選擇。

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另外，第一銀行於自身營運中導入減碳管理政策，推動建築物低碳轉型，相繼取得 37 處建物綠建築標章認證、23 間太陽能分行及 20 間分行綠電轉供等積極減碳作為，其中，總行大樓更依內政部所頒佈之建築能效標示標準，取得國內第一棟既有大樓「近零碳建築 1 + 級」認證；同時攜手租戶展開議合，扮演「綠房東」角色，成功促使租戶轉型採用綠電，共同降低碳排放，且為創造有益於環保之優質環境，於辦公場域展開淨零綠生活轉型，至今累積 201 處取得環境部之綠色辦公認證。

在 TNFD(自然相關財務揭露) 之架構下，企業對於自然資本的依賴與衝擊越來越受重視，為實現人與環境共存共榮的願景，第一銀行攜手合作夥伴共同守護生物多樣性，與臺北市立動物園合作籌辦瀕危動物故事館展示及保育臺北赤蛙、與黑潮海洋文教基金會推進東海岸鯨類生態保育計畫，為臺灣海洋環境，爭取聯合國海洋哺乳動物重要棲地（IMMAs）認證，並結合海洋藍碳議題，尋求兼顧生物多樣性與氣候變遷的解方。

另外，響應「全球塑膠公約」中減少流入海洋塑膠垃圾及循環經濟議題，自今年 4 月 22 日世界地球日設置「無塑販賣機」，以自備容器減塑的方式自助購買環境友善洗衣精、洗碗精，4 個月內已減少超過 1200 個 1 公升塑膠容器浪費，邁向資源循環零廢棄目標。