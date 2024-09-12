台灣大拓展資訊服務布局 取得精誠資訊11.86%股權

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-12 16:01

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台灣大 (3045-TW) 今 (12) 日公告董事會決議通過以鉅額交易方式，取得精誠資訊 (6214-TW) 普通股股票，持股比例約 11.86%，以拓展台灣大在資訊服務的布局，並深化 AI 業務。

根據台灣大公告，基於策略投資考量，董事會通過將以鉅額交易方式，取得精誠資訊普通股股票 32298 張，每單位價格為交易日前一天收盤價上下 10% 範圍內，若以今天精誠收盤價 120 元計算，約需斥資 38.75 億元以上。

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不過台灣大也於公告中指出，將由董事會授權之人於適當時機進行交易，交易完成後公告實際交易相關資訊。雖然交易總金額尚未公告，但交易完成後，台灣大將持有精誠 11.86% 的股權。

台灣大近期積極布局 AI，且對外、對內皆有相關 AIu。對外在客服中運用 AI，將不同口音的來電轉換為文字，並生成總結，對內則推出「AI Agent 超級助理」，協助同仁找到各種不同的文件。