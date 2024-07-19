展榮、展瑞改行了？第一銀行派出《超時空特務》提醒處處是「機匯」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-19 19:17

第一銀行打造年輕化品牌形象，深植「就在你左右」的品牌宣言，今年接續推出《超時空特務》系列影片，力邀網路高人氣全方位藝人展榮、展瑞，出演科幻又帥氣的雙特務，第一集「處處是機匯」即用輕鬆幽默劇情介紹「24 小時輕捷換匯」、後續並帶大家第 e 數速貸、iLEO 數位帳戶與百元奇基等線上服務。

一銀表示，去年推出《第一次銀行》及與藝人溫妮合拍的《E 起動起來》ESG 唱跳影片後，獲得廣大迴響，累積觀看次數超過 300 萬次，頗受好評，今年再與新世代的網紅藝人合作，希望得到更多共鳴及點閱率。

《超時空特務》第一集「處處是機匯」（https://youtu.be/IPURSKbJbsw）描述經營直播代購的年輕網美，休假前夕才發現外幣帳戶餘額不足，無法匯出款項，此時來自時空管理部的 2 位特務，利用高科技裝備卻惹出搞笑烏龍，而網美其實只需要透過「24 小時輕捷換匯」線上服務，就能輕鬆解決匯款難題。

《超時空特務》系列影片共 6 集，7 月 18 日起以雙周更新的頻率陸續於第一銀行 Youtube 頻道上架，第 2 至 6 集分別為「防詐少年團」、「出國貸就補」、「請支援轉帳」、「基少成多」及「E 起動起來」，除提醒民眾留意近年盛行的通訊軟體假投資詐騙態樣，也透過創意內容結合一銀的產品與服務，如第 e 數速貸、iLEO 數位帳戶與百元奇基。