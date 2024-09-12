宏達電獲SBTi認證 2050年承諾實現淨零排放

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-12 11:06

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手機品牌宏達電 (2498-TW) 今 (12) 日宣布，其溫室氣體減量短期及淨零目標已通過科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 的審核驗證，成為台灣高科技硬體設備產業中第五家獲得 SBTi 核准淨零目標的企業。

HTC 承諾在 2030 年將範疇一和範疇二的溫室氣體排放較 2021 年基準年絕對減量 42%，範疇三則減量 25%。長期目標方面，HTC 計劃在 2050 年將範疇一、二和三的溫室氣體排放較 2021 年絕對減量 90%，實現整個價值鏈的溫室氣體淨零排放。

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為達成減碳目標，HTC 已實施六項關鍵策略，包括碳管理與政策、低碳營運、低碳產品、低碳運輸、價值鏈議合和碳抵銷。公司在 2024 年初更擴大溫室氣體盤查範圍至母子公司，並啟動「低碳化製程暨供應鏈轉型推動計畫」。

HTC 同時公布了旗艦產品 VIVE XR Elite 的碳足跡報告，顯示其總生命週期排放量為 92.64 kgCO2e。這份經第三方驗證的報告凸顯了 HTC 在產品層面落實減碳的努力。

SBTi 是全球首個為企業設立淨零碳排標準的減碳框架，由 CDP、聯合國全球盟約、世界資源研究所及世界自然基金會共同組成。HTC 此次獲得 SBTi 的認可，不僅證明其在 ESG 領域的卓越表現，也強調了公司遵守國際永續標準的承諾。