兆豐銀行財富管理屢獲殊榮 3度蟬聯評比「最佳風控獎」

「2024 年第 18 屆財富管理銀行暨證券評鑑」公布得獎名單，兆豐銀行榮獲「最佳風控獎」、「最佳財富增值獎」等 2 大獎項肯定，頒獎典禮由金管會主委彭金隆頒發榮耀獎盃，兆豐銀行董事長董瑞斌並親自領獎。

兆豐銀行表示，在全球經濟充滿不確定性的環境下，客戶對資產保值的需求殷切。面對通膨、升息等多重挑戰，兆豐銀行憑藉專業的理財團隊和豐富的市場經驗，掌握市場脈動，為客戶提供客製化的資產配置建議。當市場發生劇烈波動時，兆豐銀行也會即時進行風險評估，並透過多種管道通知客戶，協助客戶做出適當的投資決策，守護客戶的財富。

此外，兆豐銀行除積極推動財管 2.0 高資產服務外，同時也深耕普惠金融，面對瞬息萬變的全球投資市場，對於沒有時間研究市場的上班族或投資新手，兆豐銀行「機器人理財 e 把兆」投資平台，提供基金及 ETF 多元投資組合，根據客戶的風險承受能力和投資目標，結合馬可維茲及晨星大數據演算法，量身打造客製化的投資組合方案，平台還會定期主動檢視市場狀況，每季 / 半年自動發送再平衡通知，協助客戶有效分散投資風險，實現長期穩健的投資目標，投資門檻最低為新台幣 2,000 元 / 美金 100 元，即可獲得專業的資產配置服務。