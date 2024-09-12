兆豐銀行財富管理屢獲殊榮 3度蟬聯評比「最佳風控獎」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-12 12:39
「2024 年第 18 屆財富管理銀行暨證券評鑑」公布得獎名單，兆豐銀行榮獲「最佳風控獎」、「最佳財富增值獎」等 2 大獎項肯定，頒獎典禮由金管會主委彭金隆頒發榮耀獎盃，兆豐銀行董事長董瑞斌並親自領獎。
兆豐銀行表示，在全球經濟充滿不確定性的環境下，客戶對資產保值的需求殷切。面對通膨、升息等多重挑戰，兆豐銀行憑藉專業的理財團隊和豐富的市場經驗，掌握市場脈動，為客戶提供客製化的資產配置建議。當市場發生劇烈波動時，兆豐銀行也會即時進行風險評估，並透過多種管道通知客戶，協助客戶做出適當的投資決策，守護客戶的財富。
此外，兆豐銀行除積極推動財管 2.0 高資產服務外，同時也深耕普惠金融，面對瞬息萬變的全球投資市場，對於沒有時間研究市場的上班族或投資新手，兆豐銀行「機器人理財 e 把兆」投資平台，提供基金及 ETF 多元投資組合，根據客戶的風險承受能力和投資目標，結合馬可維茲及晨星大數據演算法，量身打造客製化的投資組合方案，平台還會定期主動檢視市場狀況，每季 / 半年自動發送再平衡通知，協助客戶有效分散投資風險，實現長期穩健的投資目標，投資門檻最低為新台幣 2,000 元 / 美金 100 元，即可獲得專業的資產配置服務。
兆豐銀行掌握數位影音趨勢，每週推出「Mega FOCUS Channel」系列影音短片，提供最新市場訊息及投資觀點，帶領客戶掌握理財先機，另製作輕鬆詼諧的影片，向民眾傳遞公平待客及金融安全等相關資訊，多元深耕金融教育，廣受客戶好評。
兆豐銀行連續三年榮獲今周刊財富管理銀行評比「最佳風控獎」，彰顯兆豐銀行在風險管理與財富守護方面的卓越成就，同時兆豐亦將公平待客視作企業核心價值，積極實踐並深植於企業文化中，展望未來，兆豐將持續秉持「以客戶為中心」的服務理念，不斷創新，為客戶提供更全面的財富管理解決方案。同時，將緊密關注全球金融市場動態，強化風險管理能力，並將 ESG 理念融入投資決策中，為客戶打造更穩健、更永續的財富未來。
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