博錸攜手巴西Biomédica Brazil 瞄準精準醫療商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-12 10:39

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博錸 (6572-TW) 今 (12) 日宣布，與巴西 Biomédica Brazil 建立戰略合作關係，博錸的πCode® 專利檢測平台及癌症基因變異分子檢測產品，將透過 Biomédica Brazil 銷售到巴西境內的醫療中心與檢測機構，提升巴西癌症基因檢測普及率，瞄準精準醫療商機。

博錸指出，透過πCode® 專利技術所開發出的自動化檢測儀器設備，一般檢測人員即可操作，再搭配可檢測肺癌驅動基因突變的博錸肺癌檢測試劑，針對組織及液態檢體檢測包括 EGFR、BRAF、NRAS、KRAS 、PIK3CA 等基因，讓 Biomédica Brazil 可推廣至巴西境內的醫療機構。

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為推廣開發中國家市場，博錸以巴西為起點，自今年 1 月起，提供肺癌組織檢體檢測試劑給該國標竿集團的癌症醫療精準實驗室 (OCPM) 驗證，測試結果皆達到 100% 的一致性。

博錸進一步說明，Biomédica Brazil 致力於將創新的檢測技術引進巴西，提供全國可靠、有效、可負擔的優質產品。而博錸的產品在經由權威癌症治療機構如 OCPM 認證後，希望透過成功的驗證結果及 Biomédica Brazil 的通路推廣，持續於多家指標性癌症醫療機構進行驗證，讓精準醫療在巴西更為普及。

博錸董事長曹汀指出，對於精準醫療的策略，希望讓產品在先進國家得以與 NGS 等高階篩檢互補應用；而在尚待普及的開發中國家，則發揮低成本高效能的競爭優勢，持續擴大全球普及率與滲透率。