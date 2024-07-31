兆豐銀信貸屢獲肯定 蟬連英國World Finance台灣最佳商業銀行

兆豐銀行發展小額信貸受到 World Finance 矚目，在其夏季刊以「百年傳承，華麗轉身」為題，特別撰文介紹兆豐銀行百年來的轉型歷程，兆豐銀行董事長雷仲達亦在受訪時表示，期許全體員工能以「面對挑戰、勇於變革」的積極態度，來面對包括地緣政治衝突，通貨膨脹加劇及日益競爭的金融環境等各項挑戰，同時也指示三大策略方針，包括落實 ESG、優化系統及培育人才，希冀帶領兆豐銀行邁向另一個百年風華。

在推動消金業務過程中，雷仲達也深知公股行庫的組織架構及企業文化不利消金業務發展，因此去年 6 月就任以來便積極推動多項消金業務變革，除了編列高額預算建置專屬信貸系統及加強數位行銷外，還創公股之先建置有退場及獎酬機制的直效行銷業務部隊。

在青年族群頗具知名度的「好孕貸」即是兆豐信貸的代表作，秉持服務青年的理念，近期亦推出「美宅好享貸」、「租屋好享貸」等優惠方案，消金業務處處長呂秀媛表示，除了軍公教及優質企業員工信貸外，公股對小額信貸普遍著墨不深，積極配合政府普惠金融政策推廣消金業務，提供青年人取得資金更安全、更便利，成本更為合理的渠道。