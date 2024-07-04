CNBC亞太最佳銀行客戶評比結果 兆豐銀奪公股銀唯一

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-04 18:44

113 年 6 月 4 日 CNBC 公布「亞太地區最佳銀行客戶評比」調查結果，調查亞太地區 14 個經濟體，含金控、傳統銀行及網路銀行等共約 7,000 家金融機構，台灣共有 10 家獲選為最佳銀行，兆豐銀行是唯一上榜的公股銀行，也是公股銀排行第一。

本調查由美國大型新聞媒體 CNBC 與市場研究公司 Statista 合作，調查範圍涵蓋：亞太地區 14 個經濟體，含金控、傳統銀行及網路銀行等共約 7,000 家金融機構，以 8 種語言、發出 2.2 萬份消費者線上問卷，調查項目包含整體滿意度、信任度、是否樂意推薦給其他人、收費條件合理性、數位服務、客戶服務及專業度等，最後分別公布在 14 個經濟體之最佳銀行。

由於採線上問卷方式向一般個人消費者進行調查，獲獎機構多為以消費金融業務見長的銀行，憑藉在各別市場最能滿足一般消費者需求的優秀表現勝出。在台灣的評比結果中，兆豐銀行是唯一獲選之公股銀行。

兆豐銀行向來以外匯、國際貿易及企業金融業務見長，但近年為優化業務結構及實踐普惠金融理念，藉由導入各項數位金融科技應用，積極發展多元化消費金融業務，成績亮麗。諸如：「房貸 e 把兆」及「信貸 e 把兆」等數位化申貸平台，聚焦客戶核心需求，整合金融專業、數據模型及機器人流程自動化，提供客戶便利的申貸服務。

財富管理業務方面，率公股之先，推出線上機器人理財服務平台，另響應政府政策推動「財管 2.0」業務，也是首批獲准開辦高資產客戶財管服務業者中，唯一的公股銀行，結合保險、遺囑及信託，提供完善的客製化理財規劃及跨境稅務諮詢等服務，目前高資產客戶數居業界前 3 名；此外，於 112 年 9 月正式開辦私人銀行業務，也同樣是公股之先。