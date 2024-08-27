小資福音！兆豐銀與晨星首推「機器人理財基金+ETF」100美元就能投資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-27 18:10

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繼 109 年推出機器人理財基金投資平台後，兆豐銀行於今 (27) 日宣布攜手國際知名投研機構「晨星」，同時也是公股第一家推出「機器人理財基金及 ETF 投資」雙平台的銀行，讓投資人 100 美元即可輕鬆投資，線上申購。9 月 30 日前並有憑優惠代碼免收信託管理費及手續費優惠。

ETF 近幾年在台灣市場成長速度驚人，投信投顧公會統計，台灣 ETF 總規模已正式突破新臺幣 5 兆元大關，兆豐銀行為符合公平待客原則及響應智能理財的發展，根據兆豐銀行內部統計，美股 ETF 近一年來申購筆數成長約 33%，申購金額更成長約 80%，投資人主要持有部位為科技股及產業股，但投資單一產業相對來說風險波動度較高。

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兆豐銀行表示，同樣是投資 ETF，除可自行挑選 ETF，也可配置 ETF 投資組合的方式，此次推出全新的機器人理財 ETF 平台，係與「晨星」專業投資顧問團隊合作，結合大數據系統演算，跨足全球市場為投資人挑選 10 至 12 檔 ETF，規劃適合的投資組合建議，此外該平台也會因應市場狀況每半年進行再平衡機制，為投資人調整投資組合配置，以達到分散投資、降低風險的目的。

兆豐銀行機器人理財 ETF 投資平台，一手掌握全球優質資產為出發點，以在美國交易所掛牌的 ETF 為標的，具規模大且流動性佳等特性，範圍含蓋美國、歐洲、日本、台灣等地區優質企業，為強化理財規劃表現，投資組合首次加入主題式 ETF 和主動式 ETF，有別傳統被動式追蹤指數，更能增添投資動能。