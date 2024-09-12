search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 2024年9月12日台股中小型公司8月營收一覽（新增5家）

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 07:55


本次公布8月營收一覽

截至台北時間2024年9月12日07:55，彙整前一日公布8月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1960家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
走著瞧-創-數位雲端 7,046萬 13.7%
桓鼎-KY-建材營造業 2.83億 13.0%
鋒魁科技-半導體業 1,935萬 11.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
桓鼎-KY-建材營造業 2.83億 20.0%
走著瞧-創-數位雲端 7,046萬 15.2%
鋒魁科技-半導體業 1,935萬 -6.7%
8月已公布營收一覽

截至目前，已公布8月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1960家。其中營收年增大於 25％有487家，年增小於-20％有313家。

8月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 163家
介於10～50億 >= 0% 286家
介於10～50億 < 0% 190家
介於10～50億 <= -20% 210家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 324家
小於10億 >= 0% 403家
小於10億 < 0% 278家
小於10億 <= -20% 210家

8月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
聯上-建材營造業 1.89億 216648.3%
富宇-建材營造業 3,755萬 69429.6%
欣巴巴-建材營造業 6.77億 9198.3%
桂田文創-文化創意業 739萬 9132.5%
藝舍-KY-觀光餐旅 1.49億 8293.5%

8月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
富旺-建材營造業 4.64億 253580.9%
德信-金融保險業 8,217萬 5113.6%
斯其大-其他電子業 7,352萬 2412.5%
欣普羅-光電業 1,751萬 2082.8%
皇龍-建材營造業 140萬 1256.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收8月營收建材營造業聯上數位雲端走著瞧-創

相關行情

台股首頁我要存股
走著瞧-創1400.72%
桓鼎-KY350.00%
聯上42.25-1.05%
富宇67.4-2.03%
欣巴巴166.5-2.06%
桂田文創13.21.15%
藝舍-KY37.6-2.34%
富旺42.75-1.04%
欣普羅33.2-1.34%
皇龍35.1-1.27%
鋒魁科技27.51.25%
德信10.32.49%
斯其大32.61.62%

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭均線下殺

偏弱
聯上

73.68%

勝率

#法人看衰股

偏弱
聯上

73.68%

勝率

延伸閱讀


Empty