營收速報 - 2024年9月12日台股中小型公司8月營收一覽（新增5家）
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 07:55
本次公布8月營收一覽
截至台北時間2024年9月12日07:55，彙整前一日公布8月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1960家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|走著瞧-創-數位雲端
|7,046萬
|13.7%
|桓鼎-KY-建材營造業
|2.83億
|13.0%
|鋒魁科技-半導體業
|1,935萬
|11.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|桓鼎-KY-建材營造業
|2.83億
|20.0%
|走著瞧-創-數位雲端
|7,046萬
|15.2%
|鋒魁科技-半導體業
|1,935萬
|-6.7%
8月已公布營收一覽
截至目前，已公布8月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1960家。其中營收年增大於 25％有487家，年增小於-20％有313家。
8月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|163家
|介於10～50億
|>= 0%
|286家
|介於10～50億
|< 0%
|190家
|介於10～50億
|<= -20%
|210家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|324家
|小於10億
|>= 0%
|403家
|小於10億
|< 0%
|278家
|小於10億
|<= -20%
|210家
8月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|聯上-建材營造業
|1.89億
|216648.3%
|富宇-建材營造業
|3,755萬
|69429.6%
|欣巴巴-建材營造業
|6.77億
|9198.3%
|桂田文創-文化創意業
|739萬
|9132.5%
|藝舍-KY-觀光餐旅
|1.49億
|8293.5%
8月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|富旺-建材營造業
|4.64億
|253580.9%
|德信-金融保險業
|8,217萬
|5113.6%
|斯其大-其他電子業
|7,352萬
|2412.5%
|欣普羅-光電業
|1,751萬
|2082.8%
|皇龍-建材營造業
|140萬
|1256.3%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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