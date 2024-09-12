〈焦點股〉黃仁勳AI需求強勁說 散熱雙雄奇鋐、雙鴻股價同歡
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-12 13:08
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (11 日) 指出 Blackwell 晶片需求強勁，激勵輝達漲 8%，帶動台股 AI 族群今 (12) 日同歡，散熱廠不落人後，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 其陽，雙雙漲逾半根停板。
奇鋐今天早盤以 557 元開高走高，盤中最高漲至 563 元，漲逾半根停板，截至 12 點 55 分，股價暫報 556 元，漲幅 6.72%，站回 5 日線，成交量超過 1 萬張。
雙鴻則以 599 元開高走高，盤中最高來到 620 元，同樣漲逾半根停板，截至 12 點 55 分，股價暫報 616 元，漲幅 8.07%，除收復 600 元關卡，也站回 5 日線及月線，成交量超過 5000 張。
奇鋐受惠 AI 伺服器需求強勁，帶動 8 月營收表現，8 月營收 65.8 億元，月增 7%，年增 25%；累計今年 1 至 8 月營收 445 億，年增 20%。目前 3D VC(均熱片) 為奇鋐主要出貨產品，且為今年下半年的主要動能。
雙鴻 8 月營收 14.2 億元，月增 4%，年增 20%；累計今年 1 至 8 月營收 102 億元，年增 26%。繼水冷板 (Cold Plate) 後，冷水分配器 (CDU) 分歧管 (CDM) 也陸續獲得 ODM 廠以及 CSP 業者認證，各產品線持續增溫，下半年營運展望正向。
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