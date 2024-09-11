拒中新併... 新光金總座妙回：幫別人當第一與自己當第一大不同

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-11 23:10

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台新金 (2887-TW) 與新光金 (2888-TW) 合意併購案，經董事會拍板通過調整換股架構，相當於溢價 5%，外界好奇，新光金為何不選擇中信金成為第一大金控，反而選擇台新金當老四？對此，新光金總經理陳恩光妙答，新新併完成後仍保有約 48% 股權，若被中信金收購，新光持股僅剩 2 成多，「幫別人當第一和自己當第一有很大的不同」。

雙方今天召開董事會通過，將以台新金 0.6720 股普通股加計 0.175 股辛種特別股，換取新光金 1 股普通股；辛種特別股每股面額為 10 元，年利率 1.665%，並在 3 年後按發行價格全數收回。台新金仍將依原規劃發行庚種特別股，换取新光金現有已發行之特別股。

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中信金提出公開收購新光金，每股收購對價約為 1 股新光金普通股換發中信金 0.3132 股及現金約新台幣 4.09 元，以取得新光金 10% 至 51% 股權。不過，該案仍待金管會審核同意，預計最快 9/24 前准駁。

媒體關注，新光金若選擇嫁給中信金，就能成為第一大金控，為何要選擇台新金？對此，陳恩光表示，當第一當然很好，大家都想當第一，但是到底是幫別人當第一，還是自己當第一，這是不一樣的概念，根據內部估算，新新併完成後，新光金持股比例仍有 47.8%，具有相當大的發言權和管理權。

陳恩光進一步指出，若採行中信金公開收購方案，收購比例上限為 51%，對方取得控制後，不一定會照原來的條件收購剩餘 49%，也就是說，可能會被折價收購，這是「先購後併」的巧妙，這 49% 股東只能照單全收。