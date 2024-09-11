義隆攜手供應商推動公益大串連 點亮新竹縣市30校

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-11 20:33

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IC 設計廠義隆 (2458-TW) 今 (11) 日宣布，公司推動公益不間斷，決定攜手供應商夥伴們共同捐贈教學物資給新竹縣市 30 所學校，總捐贈物資加現金價值為新台幣 300 萬元，嘉惠中小學等約 1500 位學童，希望孩子們在學習與成長的道路上，開心的學習，快樂的成長，並且可以得到更多的學習資源、拓展視野。

義隆今年適逢成立 30 周年，特別舉辦愛心公益活動，號召包括久元電子、日月光半導體、超豐電子、華泰電子、特創電子、微矽電子、柏特電子、聯穎光電、鎵興國際、麗明營造、台郡科技、宏致電子、志超科技、坤錦電子、百竟工業、濱中元川金屬、台灣軟電、德朋電子、禾昌興業、川儀微電路、久定實業、升菖電子、立寰科技、台強科技、大禧工業、富聯通訊等共 26 家供應商夥伴一同捐款響應，再由義隆電子統籌所有物資的採購，並親自配送這些物資到各個學校。

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這次公益活動主要幫助資源相對匱乏的學校，協助解決學童在教學上的一些基本需求。此舉不僅為偏遠地區的孩子們送去了實際幫助，也彰顯了義隆與供應商夥伴們對於社會責任的重視與實踐，更回應聯合國永續發展目標中的優質教育 (SDG4)。

義隆董事長葉儀晧表示，在公司成立 30 周年之際，希望通過這次公益活動回饋社會，改善教育資源，公司深知教育對於孩子未來的重要性，並致力於通過實踐 ESG 理念來支持和促進社會的發展。衷心感謝所有參與的供應商夥伴們，他們的支持使我們能夠將愛心和資源帶給這些需要幫助的學校。

義隆及供應商伙伴都知道，企業的成功離不開社會的支持，作為企業公民的我們有責任回饋社會，尤其是能為下一代的教育盡一份心力。此次活動也得到了各個學校師生的熱烈回響，他們表示這些物資有效改善教學現場，提升孩子們的學習意願。