新新併調高換股比例 轉換價每股14.18元提高25%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-11 20:25

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台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 今 (11) 日晚間召開重訊記者會，雙方經董事會決議通過調整換股架構，以台新金 0.6720 股普通股加計 0.175 股辛種特別股，換取新光金 1 股普通股；辛種特別股每股面額為新台幣 10 元，年利率 1.665%，並在 3 年後按發行價格全數收回。台新金仍將依原規劃發行庚種特別股，换取新光金現有已發行之特別股。

依台新金今天收盤償每股 18.50 元和辛種特別股每股面額計算，調整後轉換價格所含的新光金每股換股價格為 14.18 元，相較原訂價格提高 25%，相較新光金今天收盤價每股 13.50 元之溢價為 5%。

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台新金總經理林維俊表示，自 2024 年 8 月 22 日宣布合意對等合併以來, 台新金進一步評估未來業務計劃以及潛在的綜效，更堅定了合併後公司將為雙方股東創造最大價值的信心，因此今天董事會通過調整換股架構。

而新光金董事會在深入審閱新的換股條件後，亦已決議同意該等調整，雙方將竭盡全力完成合意合併以創造公司長期價值。

林維俊表示，雙方期待在有共同的企業文化下，借重雙方的管理團隊，創造一個互補共融、均衡發展、建成長的新金控，讓台新新光金控發揚光大，成為台灣金融業的新領導品牌。