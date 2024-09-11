台新金總座：新新併走到底 籲主管機關不應讓惡意併購擾亂市場

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-11 23:05

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雙方今天召開董事會通過，將以台新金 0.6720 股普通股加計 0.175 股辛種特別股，換取新光金 1 股普通股；辛種特別股每股面額為 10 元，年利率 1.665%，並在 3 年後按發行價格全數收回。台新金仍將依原規劃發行庚種特別股，换取新光金現有已發行之特別股。

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新光金 10/9 舉行股臨會時程維持不變，林維俊表示，這一、兩天就要把最新換股資訊通通上傳到交易所，之後就無法再做異動，換言之，就不會再有任何提高換股比例的可能。林維俊重申，新新併合意併購是開大門走大門、合法合規，一步一步地走下去。

不過，目前法律上對於公開收購要求較為寬鬆，公開收購方還能隨時召開臨時董事會調整價格，林維俊直言法律上有漏洞，兩邊權利義務很不對等，呼籲主管機關合意併購時不應讓惡意併購突襲，「這樣對乖寶寶來說不公平」。

林維俊直言，若把台新金與中信金的兩種方案拿來比較，並不是很對等，台新主張對等合併，是經過 2 年的努力，做了非常深入的盡職調查 (DD)，聘請法律、精算、財務、人力資源等各方專家，經相當縝密的計算，才能提出現在的換股數字。

至於中信金的公開收購方案，林維俊說，目前尚未經過主管機關核准，對方也沒有做盡職調查，開價是否擾亂金融市場秩序，這些都是不確定因素，此外，中信金公開收購股權 10-51%，台新金是 100% 股東換股、正派經營。

新新併提高換股比例並加發辛種特別股，3 年後預計收回本金 300 億元，外界關注，屆時台新新光金控是否會採發行新股方式籌措資金？林維俊表示，台新金目前帳上就有 200 多億元現金，預期未來每年持續穩健獲利下，加上新光金體質調整狀況良好，3 年後贖回辛特應該是不難的事情。

反觀中信金，每股收購對價約為 1 股新光金普通股換發中信金 0.3132 股及現金約 4.09 元，根據 6 月底的財報，中信金帳上現金僅約 2.8 億元，未來如何籌措資金，這是必須要對主管機關溝通交待。

林維俊說，市場大環境近期出現變化，分析師對於新光金的評估都有不同的估價，同時，因惡意併購的存在，讓資本市場波動變劇烈，新光金股價確實漲了不少，因此，最終決議調高換股條件，也是希望爭取股東認同及支持，來促成這次對等合併。