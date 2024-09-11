鴻海旗下鴻騰參展CIOE2024光博會 展示前沿矽光子產品

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-11 19:58

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鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (FIT)(06088-HK) 在本屆中國國際光電博覽會 (CIOE2024) 上，展示最新光通信解決方案，特別是針對數據中心應用的 400G 和 800G 全系列產品。包括 QSFP-DD、OSFP 和 LPO 等規格產品，均採用了前瞻矽光子解決方案。

鴻騰表示，會上展示的 800G DR 矽光子方案，採用業界領先的高精密耦光技術，顯示集團在光通信領域的技術突破，為未來的共同封裝光學 (Co-Packaged Optics, CPO) 產品奠定了技術基礎，推出更高頻寬、更高效能的 AOC 與光模塊產品。

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此外，鴻騰近期也與上游晶片合作夥伴共同研發 CPO 技術，在華雲光電團隊的加入下，鴻騰看好，更能全面的展現技術實力、加速產品進入市場的時間，FIT 計劃在全球擴大生產基地，以靈活應對市場需求並提升服務質量。