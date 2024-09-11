元富證財管業務有成 囊括財富管理評鑑四大獎

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-11 18:27

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新光金控旗下元富證券今 (11) 日榮獲 2024《今周刊》第十八屆財富管理銀行暨證券評鑑高度肯定，一舉摘下「最佳智能理財獎」、「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」和「最佳銀色友善獎」。

元富證表示，此次一舉囊括四大獎項顯示，元富提供多元理財商品、滿足不同客戶及市場變化需求，尤其在財富管理表現和數位創新發展金融服務上的成果，深獲評審肯定。

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元富證打造全方位財富管理平台，並以積極創新策略發展金融數位服務，投資人可以單一帳戶購足金融商品 (one account shop)，是元富財富管理最大特色。

除了打造一站式財富管理平台，元富證持續強化在電子交易的深度及產品服務的廣度，陸續建置 ETF IPO 及海外債券、小額債券的線上交易功能等，並致力開發符合客戶需求的商品。

除了可使用新光銀行外幣扣款外，元富開辦多家銀行外幣授權扣款服務，大幅增加客戶入金投資的便利性，投資人只要完成臨櫃外幣帳戶授權扣款申請程序，即可於財富管理 APP 點選約定的外幣帳戶，自動從客戶約定銀行外幣帳戶中扣款，輕鬆進行海外商品的投資配置。

此外，看準 ESG 投資為近年投資顯學，元富證不僅落實小額債券普惠金融精神，並建置 ESG 基金專區，將 ESG 基金依國內基金、境外基金來分類，相較單一標的公司的股票或債券，共同基金投資門檻較低，透過小錢參與投資可買到一籃子的 ESG 優質公司。