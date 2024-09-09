凱基證導入AI模型預測個股動向 券商APP首創AI助理

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-09 12:04

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為協助投資人透過金融科技更容易做出投資決策，凱基證券今 (9) 日宣布，領先業界於隨身 e 策略 APP 推出「AI 助理」、「客製化精準通知」兩項數位創新服務，投資人可藉此更快速準確研判個股行情。

凱基證券總經理方維昌說明，AI 助理是證券業界首創 AI 模型預測可結合 AI 技術與專業分析師的報告，並涵蓋上市櫃近 2000 檔個股，提供短線 AI 預測和長線研究報告的參考，讓投資人在下單交易前可一鍵掌握每檔個股的動向。

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其中，人腦智慧的部份是依凱基投顧資深分析師撰寫的研究報告，內容包括對個股未來 12 個月的專業看法，而 AI 演算法則是以動能、價量和趨勢等技術指標進行分析，來預測未來一周的漲跌。

事實上，儘管投資人每日收到大量的市場訊息，卻難以找到與自身投資相關且有用的內容，凱基證為解決客戶痛點，領先同業所推出的「客製化精準通知」，即能依據客戶的庫存、自選股和交易行為偏好進行分析，確保客戶只接收與自己相關的資訊，如關鍵時刻訊號指標、台美股產業報告、個股行事曆等個人化精準資訊。